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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بحضور دولي مكثف.. انطلاق المائدة المستديرة لبرنامج «نُوَفِّــي»

انطلاق المائدة المستديرة
انطلاق المائدة المستديرة برنامج «نُوَفِّــي»

انطلقت المائدة المستديرة رفيعة المستوى برنامج «نُوَفِّــي».. عامٌ من التنفيذ، التي تنظمها وزارة التعاون الدولي، بمناسبة مرور عام على إطلاق برنامج «نُوَفِّــي» رصد التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات البرنامج على مستوى محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

يُشارك في المائدة المستديرة،  وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة، والزراعة، والنقل، والموارد المائية والري، إلى جانب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما تشهد المائدة المستديرة مشاركة دولية مكثفة من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، من بينهم أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ,نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، جيراردين موكيشيمانا، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وحمد العزيزي، مدير عام شمال أفريقيا في البنك الأفريقي للتنمية، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر،  إلى جانب ممثلي مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والبنك الافريقي للتصدير والاستيراد، وممثلي دول فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، والدنمارك، وكندا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، فضلًا عن ممثلي القطاع الخاص، والبرلمان، والمؤسسات الإعلامية.

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وزيرة التعاون الدولي ورئيس البنك الأفريقي يطلقان المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والبناء

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على مدار عام.. ماذا فعلت وزارة التعاون الدولي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية؟

ومن المقرر أن يتم خلال فعاليات المائدة المستديرة استعراض محاور التقدم في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، كما سيتم إطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة؛ والذي يتضمن تفاصيل تطور جهود العمل المشترك والتنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنايين، والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، والجهات الوطنية، لتنفيذ تعهدات البرنامج الذي يستهدف حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ 9 مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، فضلًا عن استعراض تطور الشراكة في ضوء برنامج «نُوَفِّــي+» الذي يتضمن مشروعات النقل المستدام.

البداية يوليو 2022

وكانت وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية، في يوليو من عام 2022، أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، وذلك لدعم جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDC، ورؤية مصر 2030، من خلال تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، كما تأتي المنصة تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بقيام وزارة التعاون الدولي بالترويج لقائمة المشروعات الوطنية الخضراء لدى شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.
 

ن و ف ي التعاون الدولي رئيس الوزراء المؤسسات الدولية التنمية شركاء التنمية

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