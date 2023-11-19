الكيلو بـ 27 جنيه.. توفير السكر لـ المواطنين في الشرقية..شاهد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية انه في اطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لتخفيض اسعار السلع الاساسية والضرورية للمواطنين وتنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وبإشراف عبدالباسط عبدالنعيم وكيل المديرية قامت مديرية تموين الشرقية بالاشراف والرقابة على توزيع السكر المنصرف من البورصة السلعية بسعر ٢٧ جنيه للمستهلك من خلال السوبر ماركت والهايبرات علي مستوي المحافظة.
وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه تم وضع خطة عمل بالتنسيق مع شركات التعبئة المخصص لها كميات من البورصة السلعية وترتكز الخطة علي الاشراف التام علي عملية استلام السكر وتعبئتة والبيع للمستهلك بسعر ٢٧ جنيه حيث ان عدد شركات التعبئة المنصرف لها كميات من البورصة السلعية ٥ شركات تعبئة تخضع للاشراف التام من مديرية تموين الشرقية.