أهمها التقدير .. خبير علاقات يكشف مواصفات الزوج الداعم والسند لزوجته

كشف تامر شلبي، خبير التنمية البشرية والعلاقات، عن مواصفات الرجل الذي يكون سند لشريكة حياته، مؤكدا أن تقدير الرجل للمرأة يجعله يفهمها و يعطي لها مساحة و بالتالي سيكون سند و ضهر لشريكته.

وأضاف "شلبي"، خلال لقائه ببرنامج ست الستات المذاع على شاشة صدى البلد من تقديم الإعلامية دينا رامز، أن الرجل الذي يسمع و يفهم يكون قادر على تطوير ذاته، معقبا: "أغلبيتنا لديهم مشكلة في السمع أو التقدير في بعض الأحيان".

تأثير النشأة

وأشار، إلى أن الرجل الذي يكبر ويتربى بمنزل يرى فيه والديه متفهمان ووالده يُقدر والدته و يقوم بدعمها ومساندتها، يقوم بنفس الدور مع زوجته نتيجة تأثره بهذه التربية منذ الصغر، معلقا: "كلنا بنتعلم من طريقة تربيتنا و اللي كبرنا عليه".