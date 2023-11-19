عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الهيئة العامة للكتاب تصدر 3000 عنوان جديد لمعرض القاهرة الدولي 2024

صدى البلد

انتهت الهيئة العامة المصرية للكتاب، من طباعة أكثر من 3000 عنوان جديد سوف يكون متاحين في معرض القاهرة للكتاب بدورته المقبلة التي أخر شهر يناير 2024.

ولا تزال الهيئة العامة المصرية للكتاب، تجرى عمليات طباعة لعناوين جديدة أخرى من المقرر عرضها أيضًا في معرض القاهرة للكتاب.

txt

مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس للجبرتي في طبعة جديدة عن قصور الثقافة

txt

المؤرخ عاصم الدسوقي لـ صدى البلد: تدمير المسجد الأقصى جزء من عقيدة الصهاينة وهدف إسرائيل الاستيلاء على قطاع غزة وشمال فلسطين بشكل كامل

وسبق أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن فتح باب الاشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وكذلك المؤسسات، للاشتراك في الدورة الـ 55 من المعرض، بداية من 10 أكتوبر الماضى، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال.

وكان من المقرر أن يغلق باب استقبال طلبات المشاركة يوم 16 نوفمبر ولكن وافقت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض بناء على طلب من رئيس اتحاد الناشرين المصريين سعيد عبده، بمد موعد استقبال طلبات دور النشر لمدة 10 أيام أخرى، على أن يغلق يوم 26 من شهر نوفمبر الحالي.

كتاب اتحاد الناشرين المصريين الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور سليم حسن الناشرين المصريين دور النشر المصرية والعربية دور النشر المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

أخبار مبهجة من الحكومة.. مصر تودع أزمة الدولار والسكر والسجائر ولطمة للمتلاعبين

"مش عارفة امشي".. نجلاء بدر تكشف تفاصيل تعرضها لإصابة في "وتر أكيليس"|خاص

عرض رسمي جديد من الشباب السعودي لضم زيزو.. تفاصيل

مصادر: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. وقرار حاسم من «الفرعون»

أنباء عن اختطاف سفينة إسرائيلية على يد جماعة الحوثي وعلى متنها 22 شخصاً

ترشيحاتنا

ممثل الرابطة الطبية الدولية: قطاع غزة يعاني من أزمة صحية وكارثة إنسانية

ارتفاع عدد قـ تلى جيش الاحتلال خلال المعارك في غزة إلى 63

الحوثيون: السفن الإسرائيلية ستكون هدفنا الدائم

مصر وسيراليون| صلاح يصنع وتريزيجيه يسجل الهدف الثاني

مزايا جديدة| طارق شكري يكشف التفاصيل الكاملة لقانون التصالح في مخالفات البناء

تعطيل الدراسة في مدارس شمال سيناء غدا بسبب الأمطار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها | شاهد

بحلق فى الحواجب وشعر أسود .. ابنة شريف منير تثير الجدل بلوك جديد

تعبنا.. رسالة مؤثرة من طفلة فلسطينية استشهدت معظم عائلتها.. فيديو

فيديو

قتـ.لوا أبناء شعبهم .. مفاجأة ارتكبها الاحـ.تلال يوم 7 أكتوبر لمطاردة القـ.سـ.ام

تقلبات جوية شديدة وأمطار غزيرة وتعطيل للدراسة ببعض المحافظات.. فيديو

«دبلوم صنايع وعامل دكتور».. تفاصيل غريبة حدثت بالفعل في مستشفى سوهاج «فيديوجراف»

تصريحات صادمة من حسام حسن تجاه عمر كمال: لاعب الأهلي أفضل منه|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ