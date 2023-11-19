الهيئة العامة للكتاب تصدر 3000 عنوان جديد لمعرض القاهرة الدولي 2024

انتهت الهيئة العامة المصرية للكتاب، من طباعة أكثر من 3000 عنوان جديد سوف يكون متاحين في معرض القاهرة للكتاب بدورته المقبلة التي أخر شهر يناير 2024.

ولا تزال الهيئة العامة المصرية للكتاب، تجرى عمليات طباعة لعناوين جديدة أخرى من المقرر عرضها أيضًا في معرض القاهرة للكتاب.

وسبق أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن فتح باب الاشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وكذلك المؤسسات، للاشتراك في الدورة الـ 55 من المعرض، بداية من 10 أكتوبر الماضى، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال.

وكان من المقرر أن يغلق باب استقبال طلبات المشاركة يوم 16 نوفمبر ولكن وافقت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض بناء على طلب من رئيس اتحاد الناشرين المصريين سعيد عبده، بمد موعد استقبال طلبات دور النشر لمدة 10 أيام أخرى، على أن يغلق يوم 26 من شهر نوفمبر الحالي.