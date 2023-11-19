روسيا وإيران تدعوان لوقف إطلاق النار في غزة

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بشكل مشترك، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وشددا على الحاجة الماسة لتقديم المساعدة العاجلة للسكان المدنيين العالقين وسط تبادل إطلاق النار.

تركزت المحادثة، التي بدأتها طهران، حول الصراع المتصاعد في المنطقة الفلسطينية الإسرائيلية، حيث أعرب الوزيران عن قلقهما العميق إزاء المواجهة المسلحة المستمرة في غزة. وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا يوضح النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها.

جاء في البيان: "تم الإعراب عن القلق العام إزاء المواجهة المسلحة المستمرة في قطاع غزة". "تم التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار مبكرا وتقديم المساعدة العاجلة للسكان المدنيين المتضررين."

روسيا، التي تحافظ على علاقات دبلوماسية مع إيران وحماس والقوى العربية الرئيسية والفلسطينيين وإسرائيل، انتقدت باستمرار الولايات المتحدة والدول الغربية بدعوى إهمالها لضرورة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967.

إن النداء المشترك الذي أطلقته روسيا وإيران يسلط الضوء على القلق الدولي المتزايد إزاء الأزمة الإنسانية التي تتكشف في غزة. ومع اشتداد النزاع، أصبحت الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار وتضافر الجهود لتقديم المساعدة للسكان المتضررين أكثر إلحاحا.

ولا يزال الوضع متقلبا، مع تركيز الاهتمام العالمي على المبادرات الدبلوماسية التي يمكن أن تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية وتخفيف معاناة المدنيين العالقين في مرمى النيران.