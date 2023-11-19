عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا وإيران تدعوان لوقف إطلاق النار في غزة

صدى البلد

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بشكل مشترك، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وشددا على الحاجة الماسة لتقديم المساعدة العاجلة للسكان المدنيين العالقين وسط تبادل إطلاق النار.

تركزت المحادثة، التي بدأتها طهران، حول الصراع المتصاعد في المنطقة الفلسطينية الإسرائيلية، حيث أعرب الوزيران عن قلقهما العميق إزاء المواجهة المسلحة المستمرة في غزة. وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا يوضح النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها.

 

جاء في البيان: "تم الإعراب عن القلق العام إزاء المواجهة المسلحة المستمرة في قطاع غزة". "تم التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار مبكرا وتقديم المساعدة العاجلة للسكان المدنيين المتضررين."

 

روسيا، التي تحافظ على علاقات دبلوماسية مع إيران وحماس والقوى العربية الرئيسية والفلسطينيين وإسرائيل، انتقدت باستمرار الولايات المتحدة والدول الغربية بدعوى إهمالها لضرورة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967.

 

إن النداء المشترك الذي أطلقته روسيا وإيران يسلط الضوء على القلق الدولي المتزايد إزاء الأزمة الإنسانية التي تتكشف في غزة. ومع اشتداد النزاع، أصبحت الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار وتضافر الجهود لتقديم المساعدة للسكان المتضررين أكثر إلحاحا.

 

ولا يزال الوضع متقلبا، مع تركيز الاهتمام العالمي على المبادرات الدبلوماسية التي يمكن أن تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية وتخفيف معاناة المدنيين العالقين في مرمى النيران.

غزة 50 ألف حامل في غزة 45 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت غزة سيرغي لافروف حسين أمير عبد اللهيان إطلاق النار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

أخبار مبهجة من الحكومة.. مصر تودع أزمة الدولار والسكر والسجائر ولطمة للمتلاعبين

"مش عارفة امشي".. نجلاء بدر تكشف تفاصيل تعرضها لإصابة في "وتر أكيليس"|خاص

عرض رسمي جديد من الشباب السعودي لضم زيزو.. تفاصيل

مصادر: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. وقرار حاسم من «الفرعون»

أنباء عن اختطاف سفينة إسرائيلية على يد جماعة الحوثي وعلى متنها 22 شخصاً

ترشيحاتنا

ممثل الرابطة الطبية الدولية: قطاع غزة يعاني من أزمة صحية وكارثة إنسانية

ارتفاع عدد قـ تلى جيش الاحتلال خلال المعارك في غزة إلى 63

الحوثيون: السفن الإسرائيلية ستكون هدفنا الدائم

مصر وسيراليون| صلاح يصنع وتريزيجيه يسجل الهدف الثاني

مزايا جديدة| طارق شكري يكشف التفاصيل الكاملة لقانون التصالح في مخالفات البناء

تعطيل الدراسة في مدارس شمال سيناء غدا بسبب الأمطار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها | شاهد

بحلق فى الحواجب وشعر أسود .. ابنة شريف منير تثير الجدل بلوك جديد

تعبنا.. رسالة مؤثرة من طفلة فلسطينية استشهدت معظم عائلتها.. فيديو

فيديو

قتـ.لوا أبناء شعبهم .. مفاجأة ارتكبها الاحـ.تلال يوم 7 أكتوبر لمطاردة القـ.سـ.ام

تقلبات جوية شديدة وأمطار غزيرة وتعطيل للدراسة ببعض المحافظات.. فيديو

«دبلوم صنايع وعامل دكتور».. تفاصيل غريبة حدثت بالفعل في مستشفى سوهاج «فيديوجراف»

تصريحات صادمة من حسام حسن تجاه عمر كمال: لاعب الأهلي أفضل منه|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ