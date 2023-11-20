«الصليبي الثالث» يطارده| رعب في الأهلي من تجدد إصابة أكرم توفيق.. ماذا حدث؟!

تعيش جماهير النادي الأهلي، حالة من الترقب والقلق بسبب الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيمن أكرم توفيق، الأمر الذي جلب انتباه المدير الفني مارسيل كولر.

وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة عميقة على تفاصيل الإصابة والتدابير التي اتخذها كولر لتأهيل اللاعب.

إصابة أكرم توفيق وغضب مارسيل كولر

في ظل الأحداث الأخيرة، أبدى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي إنزعاجه الشديد من إصابة الركبة التي ألمت بأكرم توفيق، الذي يشغل مركز الظهير الأيمن في تشكيلة النادي الأهلي.

ووفقًا للمصادر، فإن كولر أعرب عن قلقه بشكل خاص حيال تجدد إصابة توفيق في الرباط الصليبي، وهو ما جعله يتخذ إجراءات فورية لتأهيل اللاعب.

