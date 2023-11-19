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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كوارث دفاعية.. إبراهيم سعيد يثير الجدل بعد فوز منتخب مصر

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد

حقق منتخب مصر فوزا هاما على منتخب سيراليون بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وكتب ابراهيم سعيد نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "دفاع منتخب مصر 
محمد هاني علي جبر عبد المنعم حمدي 
مشاكل كتير وبالمستوي ده أمام منتخب قوي 
هيبقي في كوارث دفاعية".

بهذه النتيجة، تصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولى، التي تضم كلا من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا، برصيد 6 نقاط، بعد فوزه الكاسح على جيبوتي فى الجولة الأولى الخميس الماضى بسداسية دون رد، والفوز على سيراليوم اليوم بهدفين دون رد.

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