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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كامل الوزير: قطاع النقل هو الأكثر إنتاجًا للانبعاثات الكربونية

وزير النقل
وزير النقل

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن ما يعادل 100 مليون طن، من إجمالي الانبعاثات الكربونية تنتج عن قطاع النقل، مشيرًا إلى أن هذا القطاع هو الأكثر إنتاجًا للانبعاثات الكربونية بنحو 23% من إجمالي انبعاثات الطاقة.

وأوضح وزير النقل، أنه في عام 2014، تسبب قطاع النقل في انبعاث 48 مليون طن من الكربون،  من المتوقع أن تصل حجم انبعاثات القطاع إلى 120 مليون طن بحلول 2030.

وأضاف وزير النقل، أنه من المستهدف خفض حجم الانبعاثات الكربونية بنحو 8 ملايين طن بحلول 2030، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هذا الهدف من خلال إنشاء شبكة للنقل النظيف تشمل مشروعات تطوير خطوط السكك الحديد الجاري العمل عليها.

 مصر تسعى لخفض 1.1 مليون طن سنويا من حجم الانبعاثات الكربونية

وتسعى مصر لخفض 1.1 مليون طن سنويا من حجم الانبعاثات الكربونية، داعيًا شركاء التنمية من بنوك التنمية متعددة الأطراف والثنائية لتوفير آليات تمويل ميسرة لدعم جهود مصر في هذا السياق.

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وزير الزراعة: تنفيذ 4 مشروعات بقيمة 4.3 مليار دولار ضمن برنامج نوفي

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وزيرة التعاون الدولي: المنصة الوطنية «موفي» مهمة جدا ومرتبطة بتمويلات المناخ

جاء ذلك خلال كلمته في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي تُقام تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لرصد التقدم المحرز في مشروعات المنصة الوطنية برنامج «نُوَفِّــي»، قبيل مؤتمر المناخ COP28، وذلك بحضور رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية على رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الافريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب الوزارات المعنية وشركات القطاع الخاص، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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