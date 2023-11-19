وزيرة التعاون الدولي: المنصة الوطنية «موفي» مهمة جدا ومرتبطة بتمويلات المناخ

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المنصة الوطنية "موفي" لها أهمية كبيرة جداً حيث أنها متعلقة ومرتبطة بتمويلات المناخ، خاصة وأن العالم المتقدم في قضايا تمويل المناخ، قطع تعهدات بأن تكون التمويلات ميسرة جدا.

وأضافت المشاط، في مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن منصة "موفي" تتيح الاستفادة القصوى من تلك التمويلات الميسرة، خاصة أن الدول الصناعية الكبرى كانت تتهرب من التزاماتها؛ بحجة أن الدول النامية ليس لديها مشروعات للإنفاق عليها.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن جاهزية الدولة وتوجه القيادة السياسية الواضح للاهتمام بالطاقة النظيفة وأن تكون مصر مركزا للهيدروجين الأخضر؛ يدفع التحرك نحو تمويل المناخ.