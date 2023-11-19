سمير فرج يكشف سر عجز إسرائيل عن الرد على خطف السفينة.. فيديو

أكد اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي من أهم الزيارات الرئاسية، موضحاً أن الرئيس السيسي على دارية تمامة بما يجري في المنطقة.



وأضاف سمير فرج ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن اختطاف السفينة، هي رسالة إلى من يهمه الأمر في المنطقة، موضحا أن إسرائيل تتعرض الآن لضربات متلاحقة من حماس والحوثيين.



وأوضح اللواء سمير فرج، أن اختطاف السفينة، ما هى إلا رسالة واضحة من الحوثيين إلى أمريكا وإسرائيل، منوهًا إلى أن إسرائيل لا تستطيع الوصول إلى باب المندب بسبب طائرات إف 16 ليس لديها القدرة على الوصول إلى هذه المنطقة إلا بطائرات سي 130 وهي الشحن الجوى وتزويد وقود، لذا ستلجأ إسرائيل إلى أمريكا لوجود قواعد عسكرية لها من ضمن 6 قواعد في جيبوتي المطلة على باب المندب مقابلة باليمن.

مصر تمتلك الأسلحة القادرة على حمايتها وبناء القواعد من أجل تأمين الحدود وقناة السويس

وشدد على الطائرات الرافال تملك القدرة إلى الوصول إلى باب المندب، بخلاف طائرات إف 16 ، مشيرا إلى أن مصر تمتلك الأسلحة القادرة على حمايتها وبناء القواعد من أجل تأمين الحدود وقناة السويس، وهذا يدل على بعد تصور كبير لما كان سيحدث لذا علمت على التأمين مبكرا لكافة حدودها.

