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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصفيات كأس العالم.. الجزائر تفوز على موزمبيق وتتصدر مجموعتها

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

نجح منتخب الجزائر في تحقيق فوزا هما على حساب مضيفه منتخب موزمبيق بهدفين دون رد،  اليوم الأحد، وذلك انتصارها الثاني في أول جولتين من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل فارس شايبي الهدف الأول للجزائر في الدقيقة الـ69، وأضاف البديل رامز زروقي الهدف الثاني في الدقيقة الـ81.

وأصبح رصيد الجزائر، التي فازت 3 - 1 على الصومال في الجولة الاولى، 6 نقاط من أول مباراتين، وتصدرت مبكراً المجموعة السابعة وتلقت دفعة مهمة في طريق الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026، بينما تجمد رصيد موزمبيق عند 3 نقاط.

وظهرت الجزائر بشكل متوسط في الشوط الأول، وأنقذ الحارس أنطوني ماندريا أكثر من فرصة خطرة، كما أبعد المدافع رامي بن سبعيني كرة من على خط المرمى قبل مرور 10 دقائق، وتعرضت الجزائر لضربة مزدوجة بإصابة المدافع عيسى ماندي ثم المهاجم إسلام سليماني، وخرج الثنائي وشارك محمد أمين توغاي وعمورة على الترتيب، وكاد عمورة يسجل هدفاً قبل الاستراحة.

وانتزع عمورة الكرة في وسط الملعب وتوغل بسرعة فائقة نحو منطقة الجزاء وسدد بقوة في القائم وعادت الكرة إلى زميله شايبيالذي روضها  بلمسة واحدة من مدى قريب وسدد بسهولة داخل المرمى، ليمنح التقدم لفريق المدرب جمال بلماضي.

وانتزع عمورة الكرة من دفاع أصحاب الأرض في لقطة الهدف الثاني، وراوغ أحد منافسيه بمهارة في الجانب الأيمن ثم مرر إلى زروقي الذي سدد بقوة داخل الشباك ليضمن الانتصار.

وتضم هذه المجموعة أيضاً منتخبات غينيا وبوتسوانا وأوغندا، ويتأهل المتصدر فقط بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما يملك بعض منتخبات المركز الثاني فرصة للتأهل من الملحق.

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