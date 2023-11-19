نقيب الصحفيين الفلسطينيين: استشهاد 35 صحفيا منهم مؤسس بيت الصحافة

قال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن نقابة الصحفيين المصرية وقفت دائما سدا منيعا في وجه التطبيع، واليوم فقدنا أحد كبار الصحفيين الفلسطينيين وهو بلال جاد الله، مدير مؤسسة بيت الصحافة الفلسطينية في قطاع غزة، والذي له باع طويل في مساعدة الصحفيين والعمل الصحفي.

وأضاف "أبو بكر"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه يوم أمس فقدنا أيضا قامة إعلامية كبيرة في قطاع غزة وهو مصطفى الصواف الذي يبلغ من العمر أكثر من 70 عاما، وعمل عشرات السنوات مراسلا لإذاعة بي بي سي، استشهد هو وزوجته وابنه وأصيب باقي أبنائه.

وأشار إلى أن قطاع غزة شهد يوماً دامياً خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استشهد 7 صحفيين، مدير مؤسسة بيت الصحافة الفلسطينية قصفت سيارته بشكل مقصود.

ولفت أن كل هذه الجرائم مقصودة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وغزة تتعرض لحرب واسعة النطاق، وبلغ عدد الشهداء أكثر من 35 صحفياً حتى هذه اللحظة.