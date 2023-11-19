تعرف على أفضل التمرينات لعلاج القطنية والغضروف في المنزل

"تمارين علاجية لإصابات الغضروف: استعادة القوة والمرونة"|فيديو

إصابة الغضروف هي أحد الأمراض والإصابات الشائعة التي تؤثر على المفاصل، وتعتبر من المشكلات الصحية المؤلمة والقابلة للتطور إلى مشاكل أكثر خطورة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح. يعاني العديد من الأشخاص من إصابات الغضروف، سواء في الركبة أو المفاصل الأخرى، وقد يؤثر ذلك على حياتهم اليومية ومستوى نشاطهم.

تمارين علاجية لإصابة الغضروف:

تعتبر التمارين العلاجية جزءًا هامًا من البرنامج العلاجي لإصابات الغضروف. تهدف هذه التمارين إلى تعزيز قوة العضلات المحيطة بالمفصل المصاب، وتحسين مرونة الغضروف وزيادة استقرار المفصل، يجب ملاحظة أنه يجب استشارة الطبيب أو اخصائي العلاج الطبيعي قبل بدء أي برنامج تمارين علاجية.



في البداية يقول كابتن احمد وجيه مدرب لياقة بدنية نقوم اولا بتمارين تقوية العضلات:

- تمارين الانقباض (Contraction exercises): تتضمن ضغط العضلات المحيطة بالمفصل والاحتفاظ بها لبضع ثوانٍ قبل الافتراج. يمكن تنفيذ هذه التمارين ببطء وتدريجياً زيادة الوقت والتكرار.

- تمارين الاحتكاك (Resistance exercises): تشمل استخدام مقاومة خارجية، مثل الأوزان الخفيفة أو المقاومة المطاطية، لتقوية العضلات المحيطة بالمفصل المصاب.

واضاف وجيه ثانيا تمارين تحسين المرونة:

- تمارين التمدد (Stretching exercises): تساعد على زيادة مرونة العضلات والأنسجة المحيطة بالمفصل. يمكن تنفيذ التمارين بلطف وبشكل منتظم، والابتعاد عن التمديد الزائد الذي يمكن أن يؤدي إلى إصابات جديدة.

- تمارين الحركة الكاملة (Range of motion exercises): تساعد في استعادة حركة المفصل المصاب بشكل تدريجي. يجب تنفيذ هذه التمارين بحذر وبشكل مريح للمريض.

واضاف كابتن احمد وجيه ثالثا تمارين التوازن والاستقرار:

- تمارين التوازن (Balance exercises): تساعد في تحسين توازن الجسم واستقرار المفصل المصاب. يمكن تنفيذ هذه التمارين عن طريق الوقوف على ساق واحدة أواستخدام الأدوات المساعدة مثل الكرات الرغوية.

- تمارين الاستقرار (Stability exercises): تعزز قوة العضلات الداعمة للمفصل وتعزز استقراره. يمكن استخدام المنصات المتوازنة أو الأدوات الأخرى لتنفيذ هذه التمارين.

رابعا تمارين القوة العامة:

- تمارين القلب والأوعية الدموية (Cardiovascular exercises): تساعد في تحسين اللياقة البدنية العامة وزيادة تدفق الدم إلى الأنسجة المحيطة بالمفصل المصاب. يمكن تنفيذ التمارين مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة الثابتة.



واشار كابتن وجيه ان يجب أن يتم تنفيذ التمارين بلطف وبدون إجهاد زائد على المفصل المصاب.

- يجب الاستمرار في ممارسة التمارين على المدى الطويل لتحقيق الفوائد الكاملة.

- ينصح بمراجعة الطبيب أو العلاج الطبيعي بشكل منتظم لتقييم التقدم وتعديل البرنامج العلاجي إذا لزم الأمر.

- يجب تجنب الأنشطة ذات الصدمات العالية أو الحركات المفاجئة التي يمكن أن تزيد من الضغط على الغضروف المصاب.

الاستمرار علي التمارين العلاجية الموجهة والمنتظمة يلعب دورًا حاسمًا في استعادة القوة والمرونة بعد إصابة الغضروف، إلى جانب ذلك، يجب أن يتم تنفيذ العلاج الشامل الذي يشمل المساعدة الطبية والعلاج الطبيعي المناسب.

بالالتزام بالتمارين العلاجية واتباع التوجيهات المهنية، يمكن للأشخاص المصابين بإصابات الغضروف تحسين حالتهم والعودة إلى نشاطهم اليومي بشكل صحي وآمن.