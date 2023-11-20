صديق أحمد زكي يكشف حقيقة ارتباطه بنجلاء فتحي

استضاف الإعلامي عمرو الليثي صديق الفنان الراحل أحمد زكي ومدير أعماله محمد وطني ، والذي قال قال ان مكتبه بشارع الهرم يحتوي علي العديد من الأوسمة والشهادات التي حصل عليها ومعلقة علي الحائط وصور لبعض شخصياته في افلامه الكبيرة ، والكاميرا الخاصة به وبعض شرائط من الافلام ، وأوراقه وعدد كبير من السيناريوهات.



وكانت المفاجاة اه مكتبه به صورة كبيرة للنجمة نجلاء فتحي وعلق وطني بان هذه الصورة لها قصة وانه كان هناك مشروع ارتباط وزواج بين أحمد زكي ونجلاء فتحي وكان علي وشك الاعلان عنه ولكن لم يكتمل ولا اعرف الأسباب ولكن بقت الصورة معلقة بداخل مكتبه ولم ينزلها او يخلعها بل اصر علي وجودها

كما ازدانت حوائط المكتب بعد. من الصور له وصورة مع سعاد حسني بمسلسل هو وهي وكانت علاقته جيدة جدا بها

وفي جانب آخر اشار كاتم أسراره ان احمد زكي كان مسرف جدا ولن يترك إلا مكتبه بشارع الهرم وشقته وسيارتين وبعض النقدية البسيطة بالبنك ولم يترك ميراثا كبيرا ، كما تضمن مقتنيات المكتب اجندة خاصة بأرقام بعض الشخصيات الفنية والأصدقاء ومنهم الاستاذ ممدوح الليثي ود. عمرو الليثي وغيرهما .