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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

حاملة طائرات ونقل الأطفال ومليار يورو.. ماكرون يعلن إرسال مساعدات ضخمة لغزة

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، قائلا إنه يجب أن تصل المساعدات الإنسانية بأسرع ما يمكن وبأقصى قدر ممكن من الأمان إلى السكان في غزة.

وأضاف ماكرون عبر حسابة على منصة إكس، أنه للقيام بذلك يجب علي المجتمع الدولي التوصل إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن فرنسا تبذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك.

وشدد ماكرون على أن إطلاق سراح الرهائن يشكل أولوية مطلقة بالنسبة لـ فرنسا، موضحا أن باريس تبذل كل ما في وسعها مع شركائها من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن، ولا سيما المواطنين الفرنسيين الـ 8 المحتجزين في غزة.

وفيما يتعلق بالتمويل، خلال المؤتمر الإنساني للسكان المدنيين في غزة، الذي تم تنظيمة في باريس، قال ماكرون إنه تم حشد مليار يورو لصالح وكالات الأمم المتحدة، خاصة الأونروا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك 100 مليون يورو بواسطة فرنسا.

مساعدات إنسانية فرنسية

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أضاف: "تم بالفعل إرسال 3 رحلات بطائرة من طراز A400M إلى العريش في مصر، وتم نقل أكثر من 100 طن من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى السكان المدنيين في غزة.

وأعلن الرئيس الفرنسي، أنه أمر بإرسال طائرة مساعدات إنسانية آخري تابعة للقوات الجوية الفرنسية لنقل أكثر من 10 أطنان من المساعدات الطبية في بداية الأسبوع.

وأوضح ماكرون أن المساعدات الطبية التي سترسلها فرنسا إلى غزة ستكون عبارة عن مستشفتين صحيتين متنقلتين لعلاج حوالي 500 شخص مصابين بجروح خطيرة في كل منهما.

كما أشار إلى أن فرنسا ستساهم أيضا في الجهود الأوروبية من خلال الشحنات الإنسانية التي انطلقت على متن الرحلات الأوروبية يومي 23 و30 نوفمبر الجاري.

كما أعلن ماكرون بإرسال حاملة الطائرات البرمائية "ديكسمود" بداية الأسبوع لتصل إلى مصر خلال الأيام المقبلة، لتقديم الخدمات الطبية ومساعدة المستشفيات في غزة بسعة 40 سريرًا، وعلاج الحالات الأكثر خطورة وإمكانية أخذ المدنيين المصابين ليتم علاجهم في المستشفيات المحيطة، إذا لزم الأمر.

أما فيما يتعلق بالأطفال المصابين والمرضى من غزة والذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة، قال ماكرون إن فرنسا ستقوم بنقل عدد من الأطفال عبر رحلات الطيران للعلاج في فرنسا، حيث يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستيعاب ما يصل إلى 50 طفلا في المستشفيات الفرنسية.

وأوضح الرئيس الفرنسي، إنه خلال رحلتة إلى المنطقة في نهاية أكتوبر الماضي، اقترح مبادرة للسلام والأمن للجميع، تقوم على 3ركائز، وهم:

1. التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.

2. حماية السكان المدنيين، وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

3. استئناف العملية السياسية لتنفيذ حل الدولتين، تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن.

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