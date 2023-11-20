نجوى إبراهيم تحطم قلوب محبيها بتصريحات صادمة: عندي سرطانات و هموت قريب

نجوى إبراهيم.. إعلامية قديرة وفنانة شاملة تنوعت مسيرتها بين التمثيل والتقديم التليفزيوني والدوبلاج، لفترة تزيد عن خمسة عقود، منذ المرة الأولى التي ظهرت فيها على الشاشة وعاهدت نفسها ألا تنقطع عن الجمهور، وبالتزامن مع تقديمها حاليا برنامج إذاعي تعرضت للكثير من الهجوم أبرزه تعليقات سلبية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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كعادة المشاهير، تجاهلت نجوى إبراهيم هذه التعليقات مرارا، حتى خرجت الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم عن صمتها، وردت على كل التعليقات السلبية التي تقرأها، ووجهت رسالة لكل من يسمعها عبر برنامجها الإذاعي "بيت العز".

التعليقات والنقد السلبي المتزايد كان سببا في حديثها، إذ أعلنت الإعلامية الكبيرة «نجوى ابراهيم» عن مرضها واقتراب وقتها عبر برنامجها الإذاعي (بيت العز) منتقدة تعليقات بعض المهاجمين الذي يطلبون منها أن تعتزل، و يقولون "كفاية كده" وتقدم نحوى البرنامج عبر أثير إذاعة نجوم إف إم، وكان هذا الرد في ليلة أمس الأحد.

ردت نحوى ابراهيم لأول مرة على التعليقات والانتقادات السلبية من متابعيها، وعبرت عن صدمتها من شدة رغبتهم في اعتزالها أثناء بثها لحلقة يوم الأحد الماضي ببرنامجها الذي يبث على إذاعة نجوم إف إم.

وقالت: "لأول مرة أقرأ التعليقات.. يا نهار أبيض على اللي اتقال، روحوا يا جماعة اتعالجوا"، وأضافت: "عايزني أعتزل؟، ضروري هعتزل، أنا عندي 80 سنة، وعندي سرطانات وأجريت عمليات عديدة وسأموت قريباً".

واستكملت في رسالتها لأصحاب التعليقات السلبية: "في ناس تستكتر الابتسامة على الوجوه، يستكثرون الصيت ولا الغنى، عاوزين ايه ؟، إيه اللي يريحكم، هدوا نفسكم شوية أنا مش جاية أعمل مستقبل وأربي عيالي، أنا جاية فرحانة بيكم وبتونس بيكم.. حبوا بعض شوية".

سيرة ماما نجوى

عن مسيرة الإعلامية نجوى إبراهيم، كانت قد ولدت في 28 أبريل عام 1946 وعملت كـ ممثلة ومذيعة مصرية، حتى ولت من المكانة الاجتماعية والفنية رقى واهتمام وتقدير من كافة الشعب المصري.

تألقت في برنامج «عصافير الجنة» الذي قدمته في الثمانينات للمذيعة سلوى حجازي، وشهد ميلاد شخصية «بقلظ»، وهو عبارة عن أرواجوز خشبي صوته حاد، شارك برنامج «ماما نجوى» في تعليم ملايين الأطفال حول الوطن العربي، لتتذكره الأجيال المتعاقبة حتى وقتنا هذا.

رسائل دعم نجوى إبراهيم

لم تخض نجوى إبراهيم المعركة بمفردها. حيث تلقت دعمًا قويًا من قبل مستمعيها ومتابعيها والفنانين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قدّم العديد منهم الدعم والتشجيع لها وأعربوا عن تقديرهم لمسيرتها الاعلامية الطويلة والمتميزة.

وكانت قد حققت الإعلامية نجوى إبراهيم نجاحًا كبيرًا على مدار مسيرتها الاعلامية، وتعد من أبرز الأصوات النسائية في عالم الإعلام العربي. قدّمت العديد من البرامج الناجحة.