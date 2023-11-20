نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة الخدمات للقراء والتي تضم مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار والتي نستعرضها فيما يلي:

يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023، الموافق 6 جمادي الأول ١٤٤٥ هـ فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

تهتم شريحة كبيرة من المصريين يوميا بالبحث عن سعر الذهب في محلات الصاغة، خاصة بعدما تحرك سعر الأصفر بشكل قوى خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين 20 نوفمبر

استقر سعر الدولار في مصر رسميا ولم يطرأ عليه أي تغيرات منذ مارس الماضي، حيث سجل سعره في البنوك نحو 30.95 جنيه مصري وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي.