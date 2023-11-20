استمرار تسليم وحدات "بديل العشوائيات" في رأس غارب

أعلن اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، عن استمرار أعمال لجان تسليم وحدات "بديل العشوائيات" في إطار مشروع المرحلة الثالثة، حيث تم تسليم 3 بلوكات وشقة اليوم للملاك والمستأجرين. وقد بلغ إجمالي الوحدات المسلمة حتى الآن 69 بلوكًا لمتضرري السيول، و105 شقق بعمارات الصحراوية.

وأوضح رئيس المدينة أنه تم إجراء المعاينات اللازمة وإزالة المنازل في المنطقة العشوائية، وتم رفع مخلفات الإزالة بنجاح. وتأتي هذه الجهود في إطار التخفيف من آثار الكوارث وتوفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة للمتضررين.

يعتبر هذا الإعلان خطوة هامة نحو تحسين ظروف الحياة للمجتمع المحلي، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الحكومة الرامية إلى توفير سكن للمتضررين من الكوارث الطبيعية.