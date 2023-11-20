وزير فلسطيني سابق: إسرائيل دولة فاشية وحرب غزة تخدم مصالح أمريكا

علق حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقال حسن عصفور في مداخلة هاتفية في برنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" هناك حديث داخل إسرائيل عن مناقشات سن قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين ".

وتابع حسن عصفور:" إسرائيل دولة فاشية ولا حديث عن الديمقراطية في إسرائيل "، مضيفا:" اكتشفنا أن إسرائيل هي دولة الفاشية في الشرق الأوسط ".

واكمل حسن عصفور :" يتم اعتقال وملاحقة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية بشكل مستمر وهناك عنصرية ضد الفلسطينيين ".

ولفت حسن عصفور :" حرب غزة تخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط ".