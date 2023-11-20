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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير فلسطيني سابق: إسرائيل دولة فاشية وحرب غزة تخدم مصالح أمريكا

صدى البلد

علق حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

 

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وقال حسن عصفور في مداخلة هاتفية  في برنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" هناك حديث داخل إسرائيل عن مناقشات سن قانون  لإعدام الأسرى الفلسطينيين ".

 

 وتابع حسن عصفور:" إسرائيل دولة فاشية ولا حديث عن الديمقراطية في إسرائيل "، مضيفا:" اكتشفنا أن إسرائيل هي دولة الفاشية في الشرق الأوسط ".

 

 واكمل حسن عصفور :"   يتم اعتقال وملاحقة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية بشكل مستمر  وهناك عنصرية ضد الفلسطينيين ".

 

 ولفت حسن عصفور :"  حرب غزة  تخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط ".

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