عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جزيرة فرنسية تعاني من نفاد مياه الشرب.. والسبب حذر منه العلماء كثيرًا

جزيرة فرنسية تعاني
جزيرة فرنسية تعاني من نفاذ مياه الشرب.. والسبب ؟؟

تواجه جزيرة ماريوت الفرنسية أسوأ موجة جفاف منذ عام 1997. وقد وصل خزان المياه فيها إلى "مستوى حرج من الانخفاض" ــ أحدهما تبلغ سعته 7% والآخر 6%، وفقا لأحدث التقديرات، وهما على وشك حافة الجفاف.  

فتواجه جزيرة مايوت أزمة مياه غير مسبوقة وسط واحدة من أسوأ حالات الجفاف في تاريخها، بسبب ما حذر منه العلماء كثيرًا وهو  آثار أزمة تغير المناخ التي يسببها الإنسان حول العالم بالإضافة إلى النقص المزمن في الاستثمار في نظام المياه بها.

انقطاعات جذرية ومياه ملوثة

وقد أدى ذلك إلى انقطاعات جذرية في المياه. فلا يحصل السكان على المياه إلا لمدة 18 ساعة تقريبًا كل يومين، وفقًا لجدول نشرته المحافظة، وهي التقسيم المحلي للحكومة الفرنسية. 

ويقول الكثيرون إن المياه القليلة المتوفرة لديهم غالباً ما تكون ملوثة وغير صالحة للشرب. واضطر السكان بالجزيرة إلى التكيف مع إغلاق المدارس والأزمة الصحية المتزايدة، وكل ذلك في حين أصبحت زجاجات المياه سلعة نادرة - ومكلفة - على رفوف المتاجر الكبرى.

كما أكدت مواطنة مقيمة في جزيرة ماريوت الفرنسية أن الجزيرة تعاني من الجفاف مما أدى إلى نفاد مياه الشرب. فعندما تفتح صنبور مطبخها لا تحصل على أي ماء على الإطلاق أو ربما تحصل عليه لمدة 30 دقيقة فقط أو ربما لا تأتي المياه إلا بعد ساعات طويلة من الانتظار.

600 ألف لتر مياه

أوضحت (رشا مصديكودين) أنها على مدار الأربعة أشهر الماضية لم يكن لديها سوى القليل من مياه الشرب في تلك الجزيرة التي يسكنها حوالي 310 ألف شخص في المحيط الهندي قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا تحديدًا في المنطقة الواقعة بين موزمبيق وجزيرة مدغشقر، بحسب شبكة CNN الإخبارية.

استجابت الحكومة الفرنسية للأزمة. وفي سبتمبر الماضي، قامت بشحن 600 ألف لتر من المياه المعبأة إلى الجزيرة لسكانها الأكثر ضعفاً ونشرت جنوداً وموظفين مدنيين للمساعدة في توزيع المياه. كما أوقفت الحكومة فواتير المياه لجميع السكان.

جزيرة ماريوت الفرنسية جزيرة ماريوت الجفاف أزمة مياه تغير المناخ نظام المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصرف شجاع لـ محمد عبد المنعم مع صلاح بعد اقتحام الجمهور الملعب| شاهد

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

وداعًا أزمة السكر|الحكومة تعلن الموعد النهائي لتراجع الأسعار رسميًا بعد وصوله 50 جنيهًا

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك.. تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

طلب عاجل للسعودية وعمان وإيران.. اليابان تكشف آخر تطورات أزمة السفينة المختطفة

موضوعات متعلقة

لاقت رواجًا كبيرًا| رجل أعمال صيني يقدم خدمة تمزيق صور زفاف المطلقين

وصل إلى أعمق نقطة على وجه الأرض| من هو دون والش؟

أبرز إطلالات المتسابقات على لقب ملكة جمال الكون 2023.. شاهد

من أمريكا الوسطى.. تعرف على الفائزة بلقب ملكة جمال الكون لعام 2023

محادثة بين إسرائيلية وفلسطيني تكشف نظرة الاحتلال للوضع في غزة.. فيديو

طفلة إندونيسية تطالب والدتها ببيع سيارتها للتبرع لفلسطين.. شاهد ردة الفعل

دراسة جديدة تحذر: هذه الأطعمة تزيد خطر إصابتك بالسرطان.. تعرف عليها

دراسة: مكون يستخدم يوميًا يُضعِف خصوبة رجال العالم بشكل كبير.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

اشتغل في الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد

«الحموات عقارب»| حكاية جريمة عائلية في سوهاج.. اكتشاف لغز العثور على جثــة مقيدة وملقاه داخل ترعة

الكشف عن موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.. تفاصيل

قتلي وجرحى من قوات الاحتلال.. كتائب القسام وسرايا القدس يعلنان نجاحات جديدة

إطلاق صواريخ من لبنان على مستوطنة "برعام" في الجليل المحتل

الرئيس يصدق على إصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان إليسا في الرياض.. شاهد

"مش عارفة أمشي".. تفاصيل إصابة نجلاء بدر بمرض في قدميها

تحمل مفاعل نووي| غواصة بريطانية تعرضت لعطل أثناء مهمة لها وهذا مصيرها!!

في عيد ميلادها الـ44 .... أسرار غير متوقعة وراء أناقة هند صبري

فيديو

عمرها 20 عاما.. الأمريكيون يروجون رسالة قديمة لأسامة بن لادن ويتعاطفون معها

انقلاب شخصيات بارزة أمريكية على جون بايدن لهذا السبب | فيديوجراف

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة.. هل مات أم وقع في الأسر؟ «فيديوجراف»

لاقت رواجًا كبيرًا| رجل أعمال صيني يقدم خدمة تمزيق صور زفاف المطلقين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ