لحظة وصول الأطفال الفلسطينيين الخدج إلى معبر رفح للعلاج بمصر

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، بث مباشر للحظة وصول الأطفال الفلسطينيين الخدج إلى معبر رفح لتلقي العلاج بمصر.

وكشفت القناة أنه تم وصول 28 طفلا من الأطفال الفلسطينيين الخدج إلى معبر رفح.

قال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، ردًا على تصريحات نتنياهو، التي هاجم فيها الرئيس محمود عباس، إنّ جهود "أبو مازن" تنصب حاليًا على وقف العدوان الإسرائيلي الهمجي ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته في غزة والضفة والقدس، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف "أبو ردينة" في بيان صادر اليوم الأثنين؛ أنّ الأولوية الآن وقبل كل شيء هي وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، التي يشنها نتنياهو وحكومته، وليس الدخول في مهاترات وقضايا ثانوية غير جديرة بالرد، فالعالم جميعه يشاهد المجازر الوحشية التي يقوم بها جيش الاحتلال في قطاع غزة، باستهدافه الأطفال والنساء والشيوخ والمستشفيات ودور العبادة، إضافة إلى جرائم جيش الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية والقدس.

وأشار إلى أن تصريحات نتنياهو منذ بدء العدوان تثبت أن هذا الاحتلال يسعى إلى تكريس احتلاله لجميع الأراضي الفلسطينية، اعتقادًا منه أن سياسة الإبادة والقتل تجلب الأمن والاستقرار، لكن قلنا دومًا إن الحل الوحيد لتحقيق السلام والأمن هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، تأكيد ضرورة قيام المجتمع الدولي، خاصة الإدارة الأمريكية بالتجاوب مع دعوات الرئيس محمود عباس، التي أطلقها لإيقاف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والتدخل الفوري لوقف جرائم الحرب التي انتهكت القانون الدولي، ولم تحترم قرارات الشرعية الدولية.

وأكد "أبو ردينة" أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية كالقدس ورام الله وباقي الأراضي الفلسطينية، والشعب الفلسطيني هو من يقرر مستقبله ومستقبل أرضه وفق الشرعية الدولية، وليس أي شخص آخر.

