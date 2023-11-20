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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جيلسومينا فيليوتي: إطلاق المركز الإقليمي لشمال أفريقيا دلالة على الشراكة القوية مع مصر

جيلسومينا فيليوتي
جيلسومينا فيليوتي

دشن منذ قليل البنك الأوروبي للاستثمار و وزارة التعاون الدولي، المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى التابع للبنك الأوروبي.

وقالت جيلسومينا فيليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، في كلمتها خلال الفعاليات، أن هذه المناسبة  دلالة قوية على الشراكة القوية والمستدامة مع دولة مصر، والتي تعد احد اكبر بلدان الإقليم.

وتابعت: أننا نسعى ونلتزم بتقديم الدعم من خلال عملياتنا للتحول نحو للاستثمارات طويلة الأجل، وتهيئة البيئة الاقتصادية والاجتماعية .

وأشارت "فيليوتي" ، إلى أن البنك الاوروبي للاستثمار سيواصل جهوده لتعزيز الاستثمارات في قطاعيين العام والخاص.

 

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وأضافت أن اهتمام البنك يشمل بعدا جديدا ليغطي المزيد من القطاعات لضمان الأمن الغذائي وتحول الطاقة، وذلك لتلبية احتياجات مصر ودول المنطقة لضمام الاستقرار وتحقيق التنمية.

ولفتت إلى أنه بالنظر للتحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، فهذا يفرض ضرورة العمل على ضخ المزيد من الاستثمارات المستدامة والأكثر إخضرارا.

وتم التدشين وسط احتفالية بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أولريش برونهوبر، رئيس قسم تمثيل العمل الخارجي (EAR) بنك الاستثمار الأوروبي العالمي، رئيس التشريفات.

وزارة التعاون الدولي البنك الأوروبي للاستثمار المركز الإقليمي لشمال أفريقيا البيئة الاقتصادية جيلسومينا فيليوتي

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