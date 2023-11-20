القباج تبحث تعزير التعاون لدعم غزة مع وزيرة التعاون الدولي القطرية

اجتمعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مع وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لؤلؤة بنت راشد الخاطر، اليوم في القاهرة .

وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزير التعاون بين البلدين بشأن قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي تضاعف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق المحاصر في القطاع .

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز الكوادر الطبية والإغاثية وتوفير الاحتياجات العاجلة للأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة .

وجددت وزير الدولة للتعاون الدولي ، خلال الاجتماع ، إدانة دولة قطر بشدة للمجازر التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين وقصفها المتواصل للمخيمات والمستشفيات والمدارس.