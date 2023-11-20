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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عاطلين بـ مخدرات بمليون جنيه في الإسماعيلية

المتهم
المتهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة متجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية قيام (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة التل الكبير ) بالإتجار فى المواد المخدرة، وإتخاذهما من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 40 كيلو جرام).

 وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ حوالى (1,140,000) جنيه. 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية اسماعيلية الامن العام المواد المخدرة مخدر الحشيش معلومات جنائية

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