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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

إقبال كبير على إصدارات الأعلى للشئون الإسلامية في معرض الكتاب بجامعة الأزهر

صدى البلد

شهد معرض الكتاب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بالقاهرة في ثاني أيامه إقبالًا كبيرًا من الطلاب المصريين والوافدين وأعضاء هيئة التدريس، فى المعرض الذي تقيمه الكلية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، صباح أمس الأحد ١٩/ ١١/ ٢٠٢٣م وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،  ود. سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، ود. رمضان حسان عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، وعدد من عمداء الكليات وأساتذة جامعة الأزهر وجمع كبير من الطلاب.

ويقدم المعرض للطلاب وأعضاء هيئة التدريس خصمًا بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 50% على جميع الإصدارات التي تتعلق بقضايا التجديد والإصدارات الحديثة، وعلى جميع مطبوعات المجلس من المنتخبات والموسوعات العلمية.
علمًا بأن المعرض يضم إصدارات مهمة منها: 
1. دراسات في علوم القرآن
2. دراسات في علوم الحديث
3. المختصر الشافي في الإيمان الكافي
4. في رحاب أسماء الله الحسنى
5. الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
6. أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين
7. وحدة القصيدة من النفسية إلى العضوية
8. مسيرة النقد الأدبي وقضاياه
9. الكمال والجمال في القرآن الكريم
10. موسوعة الثقافة الإسلامية
11. في رحاب السيرة النبوية
12. المسيرة الثقافية للشعر العربي
وقد لاقت هذه الإصدارات إقبالا واسعًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء.

الأعلى للشئون الإسلامية جامعة الأزهر معرض الكتاب بكلية الدراسات الإسلامية كلية الدراسات الإسلامية

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