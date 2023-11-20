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رئيس التحرير
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أخبار البلد

توقيع بروتوكول تعاون بين الأندية الروتارية و8 شركات لتنفيذ وصلات لمياه الشرب

صدى البلد

شهد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مراسم توقيع 14 بروتوكول تعاون مشترك في مجالات المشاركة المجتمعية، لدعم مبادرة المياه من أجل الحياة.

وشارك في توقيع البروتوكولات 8 شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وهى (مياه الاسكندرية - كفر الشيخ - الفيوم - بنى سويف - الأقصر- قنا - سوهاج - محافظات القناة)، ويمثلها رؤساء شركات المياه، وممثلى أندية روتاري  "راقودة – سان ستيفانو – جولدن رايدرز- كايرو رويال– القاهرة الزمالك – بيفرلي هيلز – جيزة متروبوليتان- هليوبوليس اسبورتنج – 6 أكتوبر رويال – السادس من أكتوبر – جيزة الصيد – هليوبوليس الكوربة"، ولجنة المياه بالمنطقة الروتارية، ويمثلها علا حسين النوري، رئيس لجنة خدمة المجتمع بالمنطقة الروتارية.

ويأتى توقيع البروتوكولات فى إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتوصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية فى قرى المحافظات المستهدفة، ورفع الوعى البيئى والصحى للفئات المستهدفة خاصة الأطفال وأسرهم.

ويهدف البروتوكول لتنفيذ مشروع تمويل أعمال وصلات منزلية وأبار شاطئية، لدعم التنمية المتكاملة، وتطوير وتحديث القرى الأكثر احتياجا بالمحافظات المستهدفة.

وحضر توقيع البروتوكولات أيمن نزيه، محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١، ورؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من القيادات التنفيذية بالشركة القابضة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه فى إطار مهمة الشركة بتوفير مياه الشرب للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وانطلاقا من حرصها على المشاركة في مجالات تنمية المجتمع، تم الاتفاق على التعاون المشترك من أجل توفير حياة كريمة ومستوي معيشة أفضل، وذلك ضمن مجالات تعاون تشمل دعم خدمة مياه الشرب عن طريق توصيل مياه الشرب للأسر الفقيرة، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية لتبني قضايا مياه الشرب.

وأضاف رئيس الشركة القابضة، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، حيث شهدت الفترة الأخيرة تطورا غير مسبوق فى معدلات ونسب تغطية خدمة الصرف الصحى بقرى الصعيد، لتكون المبادرة الرئاسية حياة كريمة واحدة من أهم المبادرات القومية والإنسانية التى تخدم المواطنين في ربوع مصر، وتوفر حياة كريمة وتنمية مستدامة لأهالى قرى صعيد مصر، وتوفير طرق غير تقليدية لتوصيل خدمات الصرف الصحى بالقرى والنجوع.

وأعرب أيمن نزيه، محافظ المنطقة الروتاري ٢٤٥١، عن سعادته بالتعاون مع الشركة القابضة وشركاتها التابعة، فى توصيل وصلات المياه للمواطنين بالقرى الاكثر احتياجا، مشيرا إلى أن الروتارى منظومة موجودة منذ 118 عام وتعمل على جميع المحاور  لخدمة المجتمع وتشجيعُ المستويات الأخلاقية السامية في الحياة وتعزيز النية الحسنة بين الناس، لتكون خدمة مياه الشرب واحدة من أهم الخدمات التى تسعد بتقديمها.

وقالت علا نورى رئيس لجنة خدمة المجتمع بالمنطقة الروتارية، إن الروتارى لديه دور مجتمعى ومسئولية مجتمعية ونسعد دائما بالشراكة مع الشركة القابضة فى تنفيذ وصلات مياه الشرب لخدمة المواطنين، باعتبار أن المياه هى الحياة، وتتفق مع أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

الاسكندرية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف بروتوكول تعاون مشترك خدمات الصرف الصحى حياة كريمة للمواطنين رئيس الشركة القابضة سوهاج

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