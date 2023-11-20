دعم كامل للمرشح.. حملة السيسي الانتخابية تستقبل وفدا من نقابة العاملين بالمرافق

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفدا من النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة برئاسة هشام أحمد فؤاد رئيس النقابة وعددا من ممثلي النقابة.

وتضم النقابة العامة للمرافق العامة للعاملين بالمرافق العامة قطاعات (الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان، ومياه الشرب، والصرف الصحي) ممثلة في جميع محافظات الجمهورية والتي تضم في عضويتها عددا كبيرا من الأعضاء موزعين على 112 لجنة نقابية.

وكان في استقبال الوفد رئيس الحملة الرسمية المستشار/ محمود فوزي، والذي رحب بوفد النقابة معبراً عن سعادته بتواجدهم بمقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيداً بدور النقابة في توفير العديد من الخدمات الصحية والاجتماعية والمهنية لأعضائها، مشيراً إلى أن المرشح الرئاسي حقق العديد من الإنجازات في جميع المجالات منها الصحة، والتعليم، والطاقة، والأمن والرياضة وغيرها.

ومن جانبه، عبر وفد النقابة عن سعادته بتواجدهم بمقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، موضحين أنهم على تواصل دائم وفعّال مع أعضاء النقابة في جميع محافظات الجمهورية.

وثمن الوفد جهود الدولة المصرية برئاسة الرئيس السيسي في جميع المجالات والمشروعات التنموية والتي عملت على توفير عدد من فرص العمل للشباب، موضحين أن من بين تلك الإنجازات إنشاء 22 مدينة صناعية، و8000 كيلو متر مربع من الطرق والكباري، ومدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية، والمجتمعات العمرانية ومبادرة حياة كريمة وغيرها من الإنجازات، فضلاً عن توفير جميع المرافق العامة لجموع الشعب المصري.

وأكد الوفد قيامهم بدورهم بتشجيع المواطنين بالمشاركة الإيجابية خلال الاستحقاق الدستوري القادم لصالح الوطن.