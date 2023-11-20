الصحة في غزة تكشف آخر التطورات في مستشفى الشفاء

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، بأن لجنة من الأمم المتحدة زارت مجمع الشفاء لكن لا جديد بشأن إجلاء العالقين.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إن 700 شخص بينهم 259 جريحا ومريضا لا يزال الاحتلال يحتجزهم بمستشفى الشفاء.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف المدير العام للمستشفيات في غزة ، محمد زقوت، عن أخر تطورات الأوضاع؛ مشيرا إلى أن الاحتلال يقوم بعملية إعدام مباشر للجرحى والمرضى في مستشفيات القطاع.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قال زقوت إنه في مجمع الشفاء هناك 260 جريحا يموت واحد منهم كل يوم. كما أشار إلى أن هناك آلاف النازحين و200 من الكادر الطبي داخل المستشفى الإندونيسي.



وأكد مدير عام مستشفيات غزة أن الاحتلال أنهك المستشفيات في شمال قطاع غزة وفي جنوبه. وأضاف أن أي قذيفة يطلقها الاحتلال ستوقع شهداء بسبب ازدحام المستشفيات.