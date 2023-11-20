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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتصالات النواب: الدولة لديها خطط ومنفتحة على استيعاب كل الاستثمارات بتكنولوجيا المعلومات

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة

أكد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة ، في دعم قطاع الاتصالات الذي يساهم بشكل كبير في النهوض بالاقتصاد الوطني وان الدولة لديها خطط ومنفتحه علي الجميع في استيعاب كافة الاستثمارات الراغبة في الاستثمار في قطاع الاتصالات.

واضاف بدوي خلال اجتماع اللجنه اليوم بأن مصر سوق واعد لجميع استثمارات الاتصالات ورقم مهم لكل الجهات الراغبة في ضخ استثمارات في السوق المصري ويسعدنا تحقيق أرباح للعودة بالنفع علي الموازنه العامه للدولة.
وثمن بدوي من جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، والذي يقود منظومة نجاح هدفها الحفاظ علي مكتسبات الدولة من خلال تنظيم أداء الخدمات من شركات المحمول للمواطن .

وناقشت اللجنه طلبات الإحاطة المقدمه من عدد من النواب بشأن سوء الخدمات المحمول والانترنت في بعض المحافظات والمراكز والقري منها طلب الإحاطة المقدمه من خالد بدوي بشأن سوء خدمات المحمول والانترنت المنزلي بمركز الإبراهيمية .

كما أكد، بأن شركات المحمول تسير بمنهج اسمع كلامك اصدق اشوف امورك استعجب، موضحاً بأن هناك عروض في كل مكان وإعلانات في كل مكان جودة الخدمات لاتتعدي اكتر من 15% ، وتابع بأن شركات بتبيع الهواء للمواطنين وهناك نقص في خدمات العملاء وتغطيه جميع الشبكات.

وطالب النائب ايهاب عبد العظيم ، برفع كفاءة خدمات المحمول والانترنت بجميع قري مركز العدوة بالمنيا ورفع كفاءة استخدام الانترنت للمواطنين .

وكانت اللجنه قد ناقشت  موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن ضعف جميع شبكات المحمول في جميع قرى المجالس القروية بمركز العدوة بمحافظة المنيا .

ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشات العمدة، بشأن تغير برج المحمول الموجود في الحي الاول بالمنطقة السادسة التجمع الخامس من حديد ستيل الي نخلة صناعية.

وتم مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوي، بشأن سوء خدمات شبكات المحمول بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية .
و مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب أنيس، بشأن ضعف شبكات جميع شركات المحمول بمركز ومدينة أجا وجميع القرى التابعة لها بمحافظة الدقهلية  .

الاتصالات الاستثمارات الاقتصاد الوطني شركات المحمول خدمات المحمول

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