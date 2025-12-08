اللقاء الأول لأبناء إيبارشية رزقة دير المحرق المقيمين بالقاهرة

التقى نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المُحرق)، وإيبارشية زرقة دير المُحرق وعزبة توما، بأبنائه من أسر وشباب الإيبارشية المقيمين بالقاهرة، في لقاء روحي هو الأول من نوعه.

سر التجسد الإلهي

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي الملحقة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أعقبتها جلسة روحية بمركز منارة العالم بالكاتدرائية، حيث قدم نيافته كلمة روحية عن "سر التجسد الإلهي وأهميته في حياة المؤمن".

أعرب نيافته عن سعادته الكبيرة بهذا اللقاء، كما عبر أبناء الإيبارشية عن فرحتهم بلقاء راعيهم، واختُتم اليوم بتوزيع هدايا تذكارية والتقاط الصور التذكارية مع نيافته.