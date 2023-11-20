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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مسابقة لاختيار مفتشي الصيدلية الإكلينيكية بالدقهلية

صدى البلد

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية ، بإنجازات  إدارة الصيادلة تحت إشراف الدكتورة ايمان عبد الله مدير الإدارة العامة للصيدلة لاسيما فى تكثيف المرور والتفتيش الدوائي.


 وكشفت الدكتورة  رشا نور الدين مدير ادارة التفتيش الصيدلي الحكومي أن الادارة قامت  خلال  شهر اكتوبر بالمرور المفاجئ علي  428 من المنشآت الصحية والتي تشمل 30 من المستشفيات الحكوميه ونحو 339 من المراكز الطبية والوحدات الصحية إلى جانب عدد 24 مكتب صحة و 10 من مراكز رعاية الطفل و عدد 22 مؤسسة حكومية برفقة الجهات الرقابية

وأضافت أنه تم تدريب عدد 100 من الصيادله على B-SAC  ( COHORT- 7 AMS CAPA) مع منظمة الصحة العالمية علاوة على ٣٥ صيدلى على ترشيد استهلاك المضادات الحيويه ASP 


كما نظمت الإدارة مسابقه لاختيار مفتشي الصيدلية الاكلينيكية بالادارة العامة للصيدلة تحت اشراف لجنة من الادارة المركزية لشؤون الصيدلة.

 

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إدارة التفتيش الصيدلي إدارة التفتيش الإدارة العامة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتورة إيمان عبد الله المستشفيات الحكومية مؤسسة حكومية محافظ الدقهلية منظمة الصحة العالمية

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