نادر السيد: نجلي تحت أمر الزمالك.. وهو الحارس الثالث لفريق باوك اليوناني

قال نادر السيد، حارس مرمي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، أن نجله أحمد يلعب الآن فى فريق باوك اليوناني، فى الفريق الأول كحارس ثالث، وذلك كان حلما بالنسبة له، وهو الاحتراف الخارجي وفى فريق كبير.

وقال نادر السيد، فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق “أحمد تحت أمر الزمالك فى أى وقت، وحتى الآن لم يحدث أى تفاوض لضمه، وهو الآن الحارس الأساسي لفريق الشباب فى باوك اليوناني، والحارس الثالث للفريق الأول، ويحظي الأن بخبرات جيدة للغاية”.

وأضاف “بالطبع أحمد تحت أمر الزمالك، وفى حال طلبه سيكون متواجدا، وهو أحد أبناء النادي”.