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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وكيل تعليم السويس يتابع تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى طلاب المدارس

صدى البلد

تابع ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي، مؤكدا على أهمية البرنامج التدريبي، مع ضرورة نقل ما تم التدريب عليه إلى المعلمين بالمدارس حتى يأتي بثماره على أبنائنا طلاب المدارس.

وتم تنفيذ البرنامج التدريبي بالتعاون بين إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بالسويس، ويهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي.

 

ومدة البرنامج التدريبي، 3 أيام تدريبية خلال الفترة من اليوم الأحد  19 نوفمبر 2024م وحتى الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023م، ويتضمن البرنامج التدريبي، 3 محاور رئيسية (الوعي والمواطنة والتربية الإيجابية وخطة عمل Action plan).

جدير بالذكر ، أن البرنامج التدريبي "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي" يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تلبية متطلبات التنمية المستدامة ، ومواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي ، وبناء الإنسان المصري المتوازن الذي يتمتع بالوعي المجتمعي وقيم المواطنة ليسهم في بناء وطنه وتنمية مجتمعه.

وفي ذلك تقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس ، برسالة شكر وتقدير للسادة مسئولي التدريب ، ومديري المدارس والمعلمين المشاركين فى حضور البرنامج التدريبي.

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