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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة .. و 439 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 439 شاحنة و 595 سيارة حيث شملت حركة الواردات 1500 طن بضائع ، 124 شاحنة و589 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 315 شاحنة و 6 سيارة. 

 يشهد ميناء سفاجا مغادرة  ثلاث سفن وهي  الحرية ، امل و بوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1230 طن بضائع و 178شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة و آور. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم استقبال  السفينة الحرية2  وعلي متنها 580 سيارة بوزن  1160 طن قادمة من جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 950 راكب بموانيها .
 

 

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