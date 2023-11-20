بسبب 7.5 مليون دولار .. إنقاذ شاكيرا من السجن في إسبانيا

وصلت النجمة الكولومبية الشهيرة، شاكيرا، إلى اتفاق مع ممثلي الادعاء في إسبانيا، لتجنب محاكمتها بتهمة التهرب الضريبي.

ومثلت أيقونة البوب العالمية، شخصيا، أمام المحكمة الجزئية في برشلونة، اليوم الاثنين، فيما كان من المفترض أن يكون أول أيام المحاكمة التي كان من المقرر أن تستمر 12 جلسة.

وبعد أن ظلت تؤكد على براءتها لفترة طويلة، أقرت شاكيرا أمام القاضي الذي ترأس المحكمة، بالاحتيال على سلطات الضرائب الإسبانية بمبلغ قدره الإجمالي 5ر14 مليون يورو (8ر15 مليون دولار)، خلال الفترة بين عامي 2012 و2014.

وبعد اعترافها بارتكابها للعديد من التهم التي كانت منسوبة إليها، لم تتجنب شاكيرا مشهد المحاكمة فحسب، بل تجنبت أيضا عقوبة محتملة بالسجن. وقبل المحاكمة، طالب مكتب المدعي العام الإسباني، بفرض عقوبة السجن لمدة ثمانية أعوام وشهرين، على شاكيرا.

وسيتعين على المغنية العالمية "46 عاما" دفع غرامة قدرها ملايين اليورو، بالإضافة إلى دفع الضرائب المتأخرة التي قامت بدفعها بالفعل.

ولم يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل بشأن الاتفاق بعد.

شاكيرا

وكانت المغنية الحسناء أكدت في وقت سابق اليوم الاثنين، أنها كانت تقيم في جزر البهاما في ذلك الوقت. وقالت إنها لم تقم إلا بزيارات لشريكها آنذاك، نجم كرة القدم الشهير جيرارد بيكيه، في إسبانيا. وقد انفصل النجمان، اللذان أنجبا طفلين، منذ ذلك الحين.