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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

آندرويد ولا آيفون .. اعرف أسعار الموبايلات اليوم .. فيديو

اندريود ولا ايفون
اندريود ولا ايفون .. اعرف أسعار الموبايلات اليوم

في عالم التكنولوجيا المتقدم، أصبحت الهواتف المحمولة لا غنى عنها في حياتنا اليومية، وتعد الفئة المتوسطة من الهواتف المحمولة خيارًا شائعًا بين العديد من المستخدمين، حيث توفر مزايا تقنية متقدمة بأسعار معقولة، نستعرض ونقارن بين هواتف الفئة المتوسطة لثلاث شركات رائدة في صناعة الهواتف المحمولة وهي سامسونج وأوبو وشاومي، بالإضافة إلى إلقاء نظرة على أسعار هواتف الآيفون.

في البداية يقول اندرو أحد العاملين في مجال الهواتف المحمولة: تعتبر سامسونج  واحدة من أبرز الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في العالم، وتقدم سلسلة من الهواتف الفئة المتوسطة بأداء ممتاز ومواصفات تقنية متقدمة وأسعار تنافسية في مصر بعد انشاء المصنع الخاص بها في مصر،.

ومن أهم هواتف سامسونج في الفئة المتوسطة التي تبدا اسعارها من 6000 جنيه وتكون امكانياتها رمات 4 جيجا ومساحة 128 جيجا وبطارية 5000 ملي امبير ويوجد موديل اخر A24  وسعره في حدود 8000 جنيه وبه زيادة في الرامات التي تصل الي 8 جيجا رام.

وتابع اندرو: يوجد ايضا منافس قوي في الفئة المتوسطة وهو أوبو وهي شركة صينية تتميز بتصميمات هواتفها العصرية والأنيقة، وتقدم أيضًا العديد من الهواتف المحمولة في الفئة المتوسطة. سنلقي نظرة على بعض هواتف أوبو  A38 وA58 وA78 ويكون متوسط اسعارها من 7000 جنيه الى 7500 جنيه.

وأشار اندرو الى ان أسعار هواتف الآيفون ليست ضمن الفئة المتوسطة، إلا أنه من المثير للاهتمام إنه يوجد اقبال كبير على شرائها ، مثل  iPhone 12 pro max المستعمل في حدود 25000 جنيه و iPhone 13 pro max في حدود  35000 جنيه  و iPhone 14 pro max في حدود 45000 جنيه .

وتابع أنه يجب أن يتم اختيار هاتف الفئة المتوسطة وفقًا لاحتياجات وميزانية كل فرد، سامسونج وأوبو وشاومي تقدم خيارات ممتازة في هذه الفئة، بينما تظل هواتف الآيفون خيارًا مثيرًا للاهتمام بفضل سمعتها وجودة تصنيعها ويجب أن يقوم المستخدم بمقارنة المواصفات والأسعار واختيار الهاتف الذي يناسبه.

لمعرفة اسعار الساعات الذكية والايربود والاكسسوارات يرجي مشاهدة الفيديو :  https://fb.watch/op_wZNZWlK/?mibextid=9R9pXO

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