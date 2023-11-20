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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية : إزالة 961 حالة على مساحة 60 فدانا ..صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شهد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، حملة مكبرة لازالة حالات بناء مخالف بمنطقة أبو زعبل في الخانكة ضمن سلسلة الحملات اليومية لازالة التعديات على الاراضي الزراعية.

وتمكنت الحملة من ازالة  10 حالات كبرى علي مساحه 15 ألف متر تنوعت ما بين هناجر  ومنازل بالطوب السويسي واحواش وتشوينات وأسوار كلها منشأة بالمخالفة على الاراضي الزراعية بدون ترخيص، حيث تمت الازالة بالكامل حتى سطح الأرض بإستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة والوحدة المحلية بأبو زعبل وذلك بحضور الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة حيث تم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ أقصى العقوبات والزام المخالف برفع ناتج الازالة.

ومن الجدير بالذكر ان حملات الازالات منذ انطلاقها في  ٣١ أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم  الاثنين 20 نوفمبر تمكنت من إزالة  (961 حالة) على مساحة (60 فدانا و7 قيراطا و22 سهما ) ، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، و(478 ) حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة (54527م2) وتم تحرير (434) محضر للمخالفين ( مبان/زراعة).

وشددَّ "الهجان" خلال جولته على ضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة، والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعُس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتاً إلى أن تلك الحملات مُستمرة بصفة يومية، وعلى مدار اليوم لإزالة أي تعديات في مهدِها والعمل على التخلُص منها فوراً بنطاق المحافظة ككُل، وعلى جميع المواطنين إحترام جميع القواعد والقوانين المُنظمة للبناء وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية والمُمتلكات العامة والخاصة وعدم تعرضهم للمُساءلة القانونية .

والجدير بالذكر أن المحافظة أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية : الخط الساخن (١١٤)، أو الإتصال بالرقم الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال  رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤) .

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القليوبية محافظ القليوبية الخانكة الأراضى الزراعية حالات بناء مخالف

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