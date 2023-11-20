السلع التموينية تعلن مناقصة لتوريد 50 ألف طن سكر قصب خام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مناقصة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من "أي منشأ" أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة) فترات وصول من 1 يناير حتى 15 يناير 2024 أو وصول من 16 إلى 30 يناير 2024 أو وصول من 1 إلى 15 فبراير 2024.

وأضاف بيان الهيئة، أنه بالنسبة للسكر الأبيض يمكن تجزئة الكمية طبقا لكراسة الشروط، ويكون معبأ في عبوات 50 كيلوجراما على أن يكون السداد بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وأوضحت الهيئة العامة للسلع التموينية أنه، تقدم العروض بالجنيه أو بالدولار الأمريكي، ويقدم السعر على أساس CIF free out على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023.

واستكمل البيان، أن باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام والسكر الأبيض التي يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين