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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أولادي الأربعة ماتوا ببشاعة..صرخات تهز القلوب لأم من غزة.. فيديو

أولادي الأربعة ماتوا
أولادي الأربعة ماتوا ببشاعة..صرخات تهز القلوب لأم من غزة

تعيش الأسر الفلسطينية الآن في قطاع غزة المحاصر الآلام لا توصف بين عائلات كاملة تمحى من السجل المدنى إلى أطفال يفقدون آبائهم وأماتهم وكبار يفقدون صغارهم من الموت إلى التشرد. 


وثق مقطع فيديو مؤلم صرخات تهتز لها القلوب لأم فلسطينية، مرددة: "أولادي الأربعة ا تـ ح ر قوا، زكريا وأميرة وجوري وأحمد". 

لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا


غزة اليوم 
قال خبير الشؤون الإسرائيلية، إيهاب جبارين، اليوم الإثنين، إن وفد التفاوض التابع لإسرائيل في مفاوضات تبادل الأسرى مع المقاومة هو من أشخاص مقربة بشكل شخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قد لا يكون لا يريد صفقة تبادل الأسرى.


وأضاف "جبارين"، في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الاخبارية"، أن نتنياهو يخشى من أن الهدنة الصغيرة قد تمتد وتتسع، وهو ليس من مصلحته إنهاء الحرب في غزة، منوها بأن نهاية الحرب تعني توجه الشارع الإسرائيلي إلى بنيامين نتنياهو، وتطالب بسقوطه بسبب فشله في 7 أكتوبر، وعدم استطاعته القيام بأي شيء في غزة.

وأوضح خبير الشئون الاسرائيلية أن أهالي الأسرى يرفضون القانون المقدم إلى الكنيست حول إعدام الأسرى الفلسطينيين حيث يخشون على حياة أسراهم ولهم تخوفات دبلوماسية وسياسية، لافتًا إلى أن أغلب الاسرائيليين لا يريدون الحرب ولا يريدون عودة الاستيطان إلى قطاع غزة.

 

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