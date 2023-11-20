المصريين بالخارج لجالية عمان: السيسي يقود سفينة الوطن إلى بر الأمان

أكد الدكتور محمود حسين ، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، أن قيادات الجالية فى سلطنة عمان نموذج يحتذى به في العطاء والاخلاص لوطنهم ، والالتفاف حول قيادتهم السياسية .

وقال حسين ، في بيان صحفي ،اليوم ،عقب لقائه بأعضاء الجالية المصرية بعمان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى،يقود سفينة الوطن وسط أمواج عاتيةو ظروف لم تشهدها مصر عبر العصور، مؤكدا أن القيادة السياسية اعطت اهتمام غير مسبوق للمصريين الخارج ومنحتهم امتيازات لم تحدث في عهد أي رئيس سابق .

وأشار إلي أن الحكومة بلورت توجيهات القيادة السياسة واهتمامه بالمصريين بالخارج الي واقع ملموس ، منها مبادرات مشروعات بيت الوطن وسيارة لكل مغترب و غيرها من المبادرات ، وهو يعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تقديم كافة للدعم اللازم لأبنائنا في الخارج .

وشارك في اللقاء من جانب الجالية المصرية المهندس خالد الشال - نائب رئيس مجلس الإدارة

وحضر اللقاء من مجلس إدارة النادي الاجتماعي للجالية المصرية بمسقط كلا من الدكتور عبدالرحمن عاصي - رئيس مجلس إدارة النادي و محمود الخطيب عضو مجلس الاداره وسليم سعد مدير النادي.

وحضر في اللقاء فضيلة الشيخ أحمد خشبة - إمام وخطيب جامع ذو النورين بمسقط وعدد من قيادات الجالية وهم محمد كريم و ياسر أبو الدهب رجل أعمال و مستثمر

وعاطف صقر - ممثل الجالية المصرية بمحافظة ظفار

ومحمد حمودة - ممثل الجالية المصرية بمحافظة الوسطى

ووليد نجم - ممثل الجالية المصرية بمحافظة شمال الباطنة

وحسن محمد - ممثل الجالية المصرية في نزوي ومحمد محسن - ممثل الجالية المصرية بمحافظة البريميط واحمد محمد طلعت - ممثل الجالية المصرية بمحافظة الداخلية وشارك أيضا أحمد الرازقي - رئيس اللجنة الإعلامية بالنادي ومصطفى عبد الغني من فريق عمل الجاليه بصلالة الي جانب الاعلامي علاء خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد .

وتحدث المهندس خالد الشال نائب رئيس الجالية ومنسق اللقاء عن مدى تلاحم الجالية المصرية فى عمان، ووقوفهم خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تلك المرحلة الهامة من عمر الوطن مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية القادمة، سوف تكون شاهدا على تلاحم ابناء مصر وخروجهم للانتخابات بكثافه وتوجيه رساله للعالم عن عظمة المصريين.

من جانبه تحدث الدكتور عبد الرحمن العاصى رئيس النادى الاجتماعى للجالية بعمان عن تنظيم النادى للعديد من اللقاءات لدعوة ابناء مصر فى عمان ،للمشاركة فى الانتخابات الرئاسيه القادمه ،وجعلها عرسا ديمقراطيا يلتف فيه الجميع نحو الوطن الغالى مصر لافتا إلي أن النادى بالتنسيق مع السفاره المصريه والقنصلية العامه يقومون بتجهيز كل ما يلزم لذلك .

وأكد الاعلامي علاء خليل ، عضو اتحاد شباب المصريين بالخارج ، أن جموع الشعب المصري يقدر الدور الكبير الذي قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لإنقاذ الدولة المصرية ، عندما تصدي لحكم الإخوان ، وأنقذ الدولة من الانهيار من خلال إقامة العديد من المشروعات العملاقة التي يشار إليها بالبنان في مختلف ربوع الجمهورية .

وأشار"خليل " إلي أن المصريين بالداخل والخارج ،سيشاركون بكثافة كبيرة في الانتخابات الرئاسية لرد الجميل لقائد مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي .



وخلال اللقاء دار نقاش مفتوح بين النائب الدكتور محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج،وأبناء الجالية وتحدثوا عن حبهم العميق لمصر وأنهم سيضربون أروع الامثال فى ذلك فى الاستحقاق الدستورى القادم وعرضوا علىيه بعض المشاكل التى يتمنون حلها وقدموا الدعوه له بزيارة عمان والالتقاء بالجالية المصريه الذى وعدهم بأنه سيعرض هذه الموضوعات علي وزيرة الهجرة ليكون هناك حل فى القريب العاجل.