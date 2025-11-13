قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مصاريف زيادة على الأهالي| خبير تربوي يحذر من زيادة أيام الدراسة لـ 185 يوما

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

علق الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، على قرار زيادة عدد أيام الدراسة في المدارس إلى 185 يوما من العام الدراسي المقبل .

وقال الدكتور تامر شوقي إن قرار زيادة عدد أيام العام الدراسي في المدارس من العام المقبل قد يكون له آثار إيجابية في بعض الجوانب، مثل : 

  • إتاحة وقت كاف لشرح المناهج والانتهاء منها خاصة بعد شكاوى العديد من أولياء الأمور من ضيق الوقت المتاح لدراسة المناهج. 
  •  توفير فرص أكبر للطلاب لفهم المقررات الدراسية ومراجعتها.
  •  حل مشكلة عجز المعلمين بشكل جزئي.
  • القرار يتسق مع ما هو مطبق في أغلب نظم التعليم حول العالم.

وأضاف شوقي أنه على الجانب الآخر ، فالقرار قد يترتب عليه بعض الإشكاليات، منها:

  • زيادة الأعباء والضغوط النفسية على الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.
  • ارتفاع معدلات الدروس الخصوصية واستمرارها طوال معظم شهور السنة.
  • زيادة استهلاك الأثاث والأجهزة والأدوات بالمدارس دون خضوعها للصيانة اللازمة.
  • ارتفاع نفقات الأسر في المواصلات والتغذية اليومية لأطفالها وغيرها من المصروفات.
  • ضيق الوقت المتاح للأسر لاستغلال الإجازة في استعادة النشاط، خاصة إذا كان لدى الأسرة أكثر من طالب في صفوف دراسية مختلفة تتفاوت مواعيد امتحاناتهم.
  • ارتفاع درجات الحرارة في معظم شهور السنة في مصر، ما يزيد الأعباء على جميع أطراف العملية التعليمية.
  • مع تطبيق نظام البكالوريا، ستمتد الامتحانات لمدة أربعة شهور في السنة، ما يعني حرمان كثير من الأسر من قضاء الاجازة الصيفية إذا كان لديها طلاب في مرحلة البكالوريا وصفوف النقل .
  • في حال استمرار النظام الحالي للتقييمات اليومية والأسبوعية والشهرية، فلن يؤدي تمديد عدد أيام الدراسة إلى زيادة الوقت المخصص للتعلم الفعلي، بل سيستهلك في التقييمات المستمرة.

وأخيرا قال الدكتور تامر شوقي: لذلك، يجب دراسة جميع جوانب هذا القرار بدقة قبل تطبيقه على أرض الواقع لتجنب أي مشكلات محتملة قد تنتج عنه.

هيعدي الـ185 يوم | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم
 

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنه تم سد عجز المعلمين في المواد الأساسية بعد زيادة مدة العام الدراسي.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال كلمته في المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية البشرية: العام الدراسي في مصر كان قصيراً، حيث كانت مدته 116 يوما فقط في السنة ، لكن الآن أصبحت مدة العام الدراسي 173 يوما في السنة، مشيراً إلى أنه حتى بعد إطالة مدته مازال أقل من المعدلات الدولية التي تصل إلى 185 يوما.

 وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: إن شاء االله السنة جاية العام الدراسي هيعدي الـ 185 يوم، مؤكدا أن إطالة مدة العام الدراسي تساعد على  تقليل حصص التدريس الأسبوعية، ما أدى لحل مشكلة عجز المعلمين بنسبة 33 %.

الدراسة المدارس العام الدراسي تامر شوقي

