رسائل دعم من نجوم عرب وعالميين .. غزة حاضرة في البافتا الاسكتلندية

شهد حفل توزيع جوائز «بافتا – أسكتلندا» في مدينة جلاسكو، تضامن عدد من الفنانين وصناع الأفلام الحضور مع القضية الفلسطينية ومطالبتهم بوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة بعد عدوان الاحتلال الذي يستمر منذ 7 أكتوبر الماضي.

وكان من بين هؤلاء الفنان أمير المصري الذي حضر الحفل وظهر في صور من على السجادة الحمراء وقد كتب على يده «أوقفوا إطلاق النار فورًاCeasefire now ».

جوائز «بافتا – أسكتلندا»

كما قالت المخرجة إيليد مونرو، الحائزة على جائزة أفضل فيلم قصير ورسوم متحركة، للضيوف إنها تتضامن مع الجميع في فلسطين، وذلك في كلمتها بعد فوز فيلمها A Long Winter بجائزة الفيلم القصير، كما رفع منتج الفيلم فينلي بريتزل لافتة تطالب بوقف النار فورًا على المسرح.

The producers of A Long Winter have urged filmmakers to use their voice to "pressure institutions and government" to call for a ceasefire in Gaza at the Scottish Bafta Awards pic.twitter.com/TRootNEjU6 — The National (@ScotNational) November 19, 2023

كما رفعت لورانس تشاني لافتة تطالب بوقف إطلاق النار فورًا على السجادة الحمراء قبل دخول الحفل.

وسلم نشطاء من مجموعة «العاملون بالفن من أجل فلسطين أسكتلندا» رسائل لضيوف حفل «بافتا» تطالبهم بالمناداة لوقف إطلاق النار في غزة وكان بين الحضور الوزير الأول حمزة يوسف، رئيس وزراء أسكتلندا، وأول زعيم مسلم للحزب الوطني الأسكتلندي.

اتخذ الناشطون إجراءات خلال حفل توزيع جوائز البافتا الأسكتلندية، وقاموا بتسليم رسائل للضيوف لحثهم على الدعوة لوقف إطلاق النار فى غزة، واتخذت مجموعة " Arts Workers for Palestine Scotland" مكانها على السجادة الحمراء فى جلاسكو.

وكان من بين الحضور الوزير الأول حمزة يوسف وزوجته نادية النقالة، وزعيم حزب العمال الأسكتلندي أنس سرور، والذى دعا الجميع لوقف إطلاق النار، حيث حضر النقلة قمة دولية في إسطنبول دعت إلى وقف إطلاق النار في غزة في وقت سابق من هذا الأسبوع.