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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة الأهلي المحتملة.. أحمد حسن يعلن مفاجأة عن وجهة نجم فيوتشر

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن رفض فيوتشر رحيل  أحمد عاطف في يناير عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب أحمد حسن : فيوتشر يرفض رحيل أحمد عاطف في يناير والتمسك بتأجيل بيعه لنهاية الموسم.

أكد سيف زاهر، مقدم برنامج "ملعب أون تايم سبورت"، أن إدارة النادي الأهلي تضع ترتيبًا جديدًا للاعبين المهاجمين المستهدفين في الدوري المصري، وهم: أحمد أمين أوفا من إنبي، وأحمد عاطف من فيوتشر، ومروان حمدي من المصري البورسعيدي، مشيرا إلي أن موديست غير مقنع حتي الآن.

وأشار زاهر إلى أن الأهلي يراقب هشام بكار، مدافع الاتحاد المنستيري التونسي، وقد عرض عليه المدير الفني السويسري مارسيل كولر، الذي أوصى بمتابعته قبل دخول مفاوضات جادة معه.

وختم زاهر بالإشارة إلى أن أحمد أمين أوفا يمتلك عروضًا من الأهلي والزمالك، وأن هناك حديثًا حول انتقال مروان حمدي إلى سموحة، وفي حال أدائه بشكل جيد سينتقل للأهلي.

احمد عاطف أحمد حسن نجم فيوتشر

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