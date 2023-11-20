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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الاستبعاد من المنتخب.. كواليس جلسة كولر مع حسين الشحات وإمام عاشور

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عقد جلسة مع حسين الشحات وإمام عاشور ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، للاستفسار عن أسباب استبعادهما من معسكر منتخب مصر.

 

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الثنائي شرح الموقف للمدير الفني، ورد عليهم أن عليهم فقط الاجتهاد بالتدريبات والمباريات، مؤكدًا أن أي مدرب يرغب في أن يكون لاعبه جاهز في أي وقت".

وأضاف أمير هشام: "كولر حذر الثنائي من عدم الالتزام بأي تعليمات من المدير الفني، وأن المشاركة في التدريبات عقب المباراة كان مهم، وعليهم العمل بجهد زائد من أجل العودة مرة أخرى".

 

وكان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، قرر استبعاد 3 لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداداه لمباراة سيراليون وهم  طارق حامد لاعب ضمك السعودي و ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات  لعدم استكمالهم الحصة  التدريبية التي  أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة.

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