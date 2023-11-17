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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وديا.. مودرن فيوتشر يفوز على الإسماعيلي بهدفي فاروق وعمر السعيد

مودرن وفيوتشر
مودرن وفيوتشر

فاز فريق مودرن فيوتشر، على فريق الإسماعيلي، بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، في إطار الاستعدادات خلال فترة توقف الدوري.

أحرز هدفي مودرن فيوتشر، محمد فاروق وعمر السعيد، فيما أحرز هدف الإسماعيلي عماد حمدي.

وبدأ مودرن فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: طارق طه ، علي الفيل ، محمد عبد السلام ، محمود شعبان

وسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو، محمد محمود ، عبد الكبير الوادي ، أيمن الصفاقسي

هجوم: مروان محسن

وشارك خلال اللقاء، كلاً من: محمد نصير وعلي زعزع ومحمد فاروق ومحمد ربيعة وعمر السعيد وكريس جونيور ومحمود حمدي وكجالي درامي.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي، يوم الأحد 26 نوفمبر، على ملعب ستاد السلام، في أولى جولات الفريق بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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