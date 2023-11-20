برلماني: الجانب الإسرائيلي يتعنت في إدخال المساعدات للأشقاء بغزة

أكد النائب إبراهيم أبو شمر، عضو مجلس النواب عن دائرة رفح والشيخ زويد بشمال سيناء، أن جلسة مجلس النواب اليوم ركزت على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في ما يراه مناسبا لحماية الأمن القومي المصري.

وقال إبراهيم أبو شمر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، إن إسرائيل ترغب في تهجير الفلسطينيين قسريا من قطاع غزة في خطة معلومة للسيطرة على سيناء وتهديد الأمن القومي المصري.

عرقلة إدخال المساعدات للأشقاء في غزة

وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة رفح والشيخ زويد بشمال سيناء، أن العريش يتواجد فيها العديد من السيارات التي تحمل المساعدات المقدمة لقطاع غزة، لكن هناك تعنت من الجانب الإسرائيلي في إدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين بالقطاع.