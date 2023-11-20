سيدة قروية في مؤتمر دعم السيسي بالإسماعيلية : " ربنا يفاديك ياريس وينصرك"

حرصت سيدة من إحدي قري محافظة الإسماعيلية علي قطع مسافات طويلة من أجل المشاركة في أكبر مؤتمر حاشد لأمانة مستقبل وطن بمدينة الإسماعيلية لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي فترة رئاسية جديدة.

وقالت السيدة لصدي البلد " اجيله علي رموش عينيا، ربنا يفاديك يا ريسنا، وينصرك علي مين يعاديك".

ونظمت أمانة محافظة الإسماعيلية بحزب مستقبل وطن، مؤتمرًا حاشدًا دعمًا للرئيس عبد الفتاح السيسي بالملاعب المفتوحة باستاد الاسماعيلي، لتأييده لتكملة مسيرة النهضة و الانجازات التي شهدتها البلاد خلال 9 أعوام كاملة.



حضر المؤتمر عدد كبير من قيادات المجتمع المدني، وأعضاء الحملة الرئاسية بمحافظة الإسماعيلية وممثلي الأحزاب ومواطنون من جميع قرى ومراكز المحافظة يحملون اللافتات المؤيدة والأعلام وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين دعمهم الكامل للرئيس السيسي.



بدأت فعاليات المؤتمر الحاشد بالسلام الجمهوري، عقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي نفذته أمانة إعلام المحافظة، استعرض أهم الإنجازات التي تحققت في خلال 9 سنوات مضت.

وتناول النائب حماد موسي عضو مجلس الشيوخ و أمين الحزب بالمحافظة، في حديثه إنجازات حزب مستقبل وطن، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 9 سنوات غير مسبوقة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي هو الأجدر والأكفأ لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات.

وأعلن عصام دياب عضو مجلس النواب تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم، مشيدا بجهوده في تحقيق التقدم والإستقرار في مصر.

كما أكد أن القيادة السياسية اهتمت بمحافظة الإسماعيلية في تطوير المنظومة التعليمية والمجتمعية والخدمات المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية التى نقلت المحافظه نقلة حضارية، لافتا إلي دعم الرئيس للمشروعات القوميه الكبرى بالمحافظة.