عبر مصر.. الأردن يعلن وصول 24 مواطنا للبلاد بعد إجلائهم من غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، وصول 24 مواطنا على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني بعد إجلائهم من غزة.

وقالت الخارجية الأردنية في بيان لها، إن عدد المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم اليوم من غزة عبر معبر رفح بلغ 81 شخصا.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلًا عن مسؤولين فلسطينيين، بوصول أول مستشفى ميداني أردني إلى غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وذكرت قناة "المملكة" الأردنية، أن 40 شاحنة تحمل تجهيزات المستشفى الميداني الأردني دخلت إلى رفح جنوبي قطاع غزة، لافتة إلى أن المستشفى الميداني سيتم تجهيزه في خان يونس خلال 48 ساعة.

وأضافت القناة الأردنية أن المستشفى الميداني الأردني (2) هو المستشفى الميداني الأول الذي يدخل قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.