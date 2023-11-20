برفقة كوادر طبية.. ولي عهد الأردن يصل العريش لتشغيل المستشفى الميداني بغزة

وصل ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم "الاثنين"، على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني إلى مطار العريش الدولي ترافقه الكوادر الطبية التي ستتولي تشغيل المستشفى الميداني الأردني في غزة.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، تحمل الطائرة على متنها فريق المستشفى الميداني، ومعدات وأجهزة طبية لتجهيز مستشفى ميداني جديد في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووصلت إلى رفح جنوبي قطاع غزة، 40 شاحنة تحمل تجهيزات المستشفى الميداني الأردني الثاني في قطاع غزة.

وأوضحت قناة “المملكة”، أن المستشفى الميداني سيتم تجهيزه في خان يونس خلال 48 ساعة، لافتة إلى أن هذا المستشفى هو المستشفى الميداني الأول الذي يدخل قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.

ومن المقرر أن يعمل وفد طبي أردني مكون من 50 طبيبا على تشغيل المستشفى.