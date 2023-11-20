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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برفقة كوادر طبية.. ولي عهد الأردن يصل العريش لتشغيل المستشفى الميداني بغزة

ولي العهد الأردني
ولي العهد الأردني

وصل ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم "الاثنين"، على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني إلى مطار العريش الدولي ترافقه الكوادر الطبية التي ستتولي تشغيل المستشفى الميداني الأردني في غزة.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، تحمل الطائرة على متنها فريق المستشفى الميداني، ومعدات وأجهزة طبية لتجهيز مستشفى ميداني جديد في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووصلت إلى رفح جنوبي قطاع غزة، 40 شاحنة تحمل تجهيزات المستشفى الميداني الأردني الثاني في قطاع غزة.

وأوضحت قناة “المملكة”، أن المستشفى الميداني سيتم تجهيزه في خان يونس خلال 48 ساعة، لافتة إلى أن هذا المستشفى هو المستشفى الميداني الأول الذي يدخل قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.

ومن المقرر أن يعمل وفد طبي أردني مكون من 50 طبيبا على تشغيل المستشفى.

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