بعد انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد: عودة المعدلات الطبيعية للطقس في هذا الموعد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تأثرت بالأمس من منخفض قطبي قادم من تركيا، ومن ثم اتخذ تجاهه لبلاد الشام، لافتة إلى هذا المنخفض أدى إلى انخفاض درجات الحرارة أمس واليوم، ومع سرعات الرياح، وشعر المواطنون بأن الطقس بارد وشديد البرودة في فترات الليل.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن السحب كانت تغيم السماء على محافظة القاهرة وأغلب المحافظات طوال ساعات النهار، مما جعل البعض يشعر بأن الشمس لم تظهر، وبالتالي فإن درجات الحرارة كانت أقل من المعدلات الطبيعية.

وتابعت أنه بداية من الغد تحسن تام على كافة أنحاء الجمهورية، ودرجات الحرارة تعود للمعدلات الطبيعية، والقاهرة ستسجل 25 درجة، والصغرى تصل لـ 19 درجة، والأجواء خلال الليل ستكون باردة، وهذا مستمر على مدار الفترة المقبلة، إلا أن سرعات الرياح ستهدأ تماما على كافة الأنحاء وفرص الأمطار ستكون ضعيفة للغاية على مناطق السواحل الشمالية، ومنعدمة على باقي الجمهورية.